Автоледи рискнула жизнью 5-летнего ребенка в районе Карелии

Маленький пассажир находился в автомобиле без специального удерживающего устройства, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе водитель перевозила 5-летнего ребёнка с нарушениями правил дорожного движения, сообщили в ГИБД Карелии. Маленький пассажир находился в автомобиле без специального удерживающего устройства. За нарушение правил перевозки детей женщине предстоит оплатить административный штраф в размере 3 000 рублей.



С начала года автоинспекторы в Карелии привлекли к ответственности 850 водителей, которые не обеспечили безопасную поездку для своих юных пассажиров.