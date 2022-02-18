Автоледи, влетевшая на иномарке под грузовик в Карелии, нарушила правила

В ГИБДД Карелии выдвинули предварительную версию причин столкновения иномарки с грузовиком в Лахденпохском районе, в результате которого накануне пострадали два человека.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, авария произошла в субботу, 19 февраля, в 13.15 на 199 км федеральной автодороги "Сортавала" в Лахденпохском районе.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летняя водитель, управляя автомобилем "Тойота Селика", в нарушение правил дорожного движения на перекрестке стала опережать попутный грузовик дорожных служб, выполняющий поворот налево, и совершила с ним столкновение.

В результате ДТП пострадали пассажиры "Тойоты" - 30-летняя женщина и 10-летний мальчик.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.