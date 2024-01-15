Автолюбителей Петрозаводска предупредили о ночной уборке снега

Мешающие работе снегоуборочной техники машины будут эвакуированы на спецстоянку.
Как сообщили в паблике петрозаводской Госавтоинспекции, в ночь со вторника на среду в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:
— Сортавальская
— Питкярантская (нечетная)
— Фролова (нечетная)
— Балтийская (нечетная)
— Парфенова (нечетная)
— Октябрьский (нечетная)
— Железнодорожная (нечетная)
— Горького (нечетная)
— Герцена (четная)
— Дзержинского (нечетная)
— Свердлова (нечетная).
Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.
В источнике предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.
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