Автолюбителей Петрозаводска предупредили о ночной уборке снега

Мешающие работе снегоуборочной техники машины будут эвакуированы на спецстоянку.

Как сообщили в паблике петрозаводской Госавтоинспекции, в ночь со вторника на среду в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:

— Сортавальская

— Питкярантская (нечетная)

— Фролова (нечетная)

— Балтийская (нечетная)

— Парфенова (нечетная)

— Октябрьский (нечетная)

— Железнодорожная (нечетная)

— Горького (нечетная)

— Герцена (четная)

— Дзержинского (нечетная)

— Свердлова (нечетная).

Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.

В источнике предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.