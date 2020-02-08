Водителей Петрозаводска ждет проверка на трезвость

На дорогах города сегодня пройдут сплошные проверки, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Госавтоинспекция 9 февраля проводит профилактическое мероприятие по массовой проверке водите"Контроль трезвости".

В январе автоинспекторы отстранили от управления 60 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.



Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

Ранее пьяный водитель не доехал в поселок Карелии.