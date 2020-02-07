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Пьяный водитель не доехал в поселок Карелии

Новости. Происшествия
13:31, 08 Февраля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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На подъезде к поселку Муезерский задержан водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 8 февраля, в 9.40 на подъезде к поселку Муезерский автоинспекторы Муезерского района отстранили от управления 44-летнего водителя автомашины Mercedes-Benz, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к сознательности, не преступать закон, а в случае употребления алкоголя отказаться от управления транспортными средствами.

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