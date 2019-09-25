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Новости. Экономика
07:05, 25 Сентября 2019

Автоматизация процесса поиска персонала как инвестиции в развитие

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Зачастую отделы, которые отвечают за подбор персонала, автоматизированы менее всего. Однако собственники бизнеса допускают ошибку, когда игнорируют важность и значимость процедуры для успешной реализации стратегических целей и задач.

Квалифицированные кадры – это база для успешного старта, стабильного развития и высокого дохода.

Кадры можно назвать основным ресурсом компании. Очень важно идти в ногу с прогрессом и учитывать особенности современного рынка. Сегодня зачастую побеждают те организации, в которых работают замотивированные и эффективные сотрудники. Понятно, что таковых можно воспитать. Однако найти перспективных работников также будет непросто. Поможет в этом портал https://cleverstaff.net/ru/.

С ситуацией, когда срочно нужен профильный специалист, может столкнуться любой бизнес. Чтобы закрыть вакансию, необходимо время. Если исключить автоматизацию, то процесс будет идти медленно. В этом случае добиться положительного результата будет гораздо сложнее. Некоторые руководители считают, что работу рекрутера может выполнить каждый, и что процесс слишком прост, чтобы его автоматизировать. Однако это совершенно не так.

На самом деле на процесс поиска достойных кандидатов уходит очень много времени. Если присутствует дефицит персонала, это обстоятельство может крайне негативным образом отразиться на работе компании и репутации таковой на рынке. Если специалисты кадровой службы будут тратить массу времени на выполнение стандартных операций, отправку писем или поиск актуальной информации, то процесс будет двигаться очень медленно.

Автоматизация процесса поиска кадров - это возможность сделать его эффективным. Внедрение специализированных систем – это шанс избавиться от рутинных алгоритмов, доверив их компьютеру. Таким образом, у сотрудников кадровой службы останется гораздо больше времени на прочие ключевые задачи. Специализированные программы помогут систематизировать кандидатов, распределить их по различным признакам, подготовить отчёты в разрезе отдельных критериев. 

Повышение работы HR-специалиста – это одна из базовых задач, которая должна стоять перед собственниками компаний. Кроме того, при помощи специального программного обеспечения, будет гораздо проще понять, пригоден ли тот или иной кандидат для выполнения стандартного набора задач в рамках профессии.

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