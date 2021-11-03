Автомобиль чудом не сбил пешеходов на проблемном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Промышленная два пешехода едва не попали под колеса автомобиля.

Вечером 1 ноября, в 22.20, на перекрестке улиц Промышленная и Коммунистов в Петрозаводске автомобиль едва не сбил двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Соответствующее видео с камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«01 ноября, 22:20, перекресток улиц Промышленная и Коммунистов. Таксист едва не сбил подростков на пешеходном переходе», — подписали видео на паблике.

Судя по видео, пешеходы уже находились на переходе, почти на середине дороги, когда на перекресток вылетел автомобиль — один из пешеходов успел перебежать на другую сторону дороги, другой остался на проезжей части. По счастливой случайности трагедии удалось избежать.

Напомним, ранее на этом же перекрестке пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими и попытался скрыться от ГИБДД.