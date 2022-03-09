Автомобиль опрокинулся на оживленной трассе в Петрозаводске в час-пик (ФОТО и ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Большая пробка образовалась на Лососинском шоссе из—за перевернувшегося автомобиля.

В пабликах «ДТП Петрозаводска и Карелии» и «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появились фото и видео вчерашней аварии на Лососинском шоссе. По свидетельству очевидцев, на дороге перевернулся автомобиль Kia Sorento, что спровоцировало большую пробку.

Как уточнили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС, авария произошла 16 марта в 18.47. В районе дома № 12А по Лососинскому шоссе перевернулся кроссовер. К ликвидации последствий аварии привлекались 10 спасателей на 2-х единицах техники.

В результате аварии никто не пострадал. В ГИБДД водитель не обращался, самостоятельно покинув место ДТП.

Напомним, ранее автомобиль выбросило на тротуар в результате аварии в Медвежьегорске.