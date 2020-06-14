Автомобиль опрокинулся в Карелии во время обгона – есть пострадавшие

ДТП произошло 14 июня в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.30 56-летний водитель Great Wall при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра.

При перестроении на полосу встречного движения мужчина не увидел, что позади движущийся автомобиль Mazda тоже начал обгон.

Водитель Great Wall резко вернулся в свою полосу и допустил опрокидывание авто. Он вместе с 56-летней пассажиркой получил травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина.