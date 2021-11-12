Автомобиль после ДТП выбросило на тротуар с пешеходами в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте

ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье вечером в Петрозаводске.

Как сообщается в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте, авария произошла на перекрестке улиц Сыктывкарская и Пархоменко.

Один из участников, совершая левый поворот, не пропустил автомобиль, двигавшийся ему навстречу, что привело к столкновению.

От удара одну из машин выбросило на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Они не пострадали.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк».