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Автомобиль после ДТП выбросило на тротуар с пешеходами в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:25, 13 Декабря 2021
фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте

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ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье вечером в Петрозаводске.

Как сообщается в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте, авария произошла на перекрестке улиц Сыктывкарская и Пархоменко.

Один из участников, совершая левый поворот, не пропустил автомобиль, двигавшийся ему навстречу, что привело к столкновению.

От удара одну из машин выбросило на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Они не пострадали.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк».

 

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Комментарии

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АК
2021-12-13 08:50:19
"Один из участников, совершая левый поворот, не пропустил автомобиль, двигавшийся ему навстречу, что привело к столкновению."

Правильнее будет:

Один из участников, заканчивая левый поворот на желтый сигнал светофора, не пропустил автомобиль, выехавшего на запрещающий сигнал светофора и двигавшийся ему навстречу, что привело к столкновению.
Михаил Сав-Кин
2021-12-13 10:47:44
АК, Вы уж простите их. У них профессия такая - безбожно врать.
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