Автомобиль протаранил дорожный знак в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Кроссовер не вписался в поворот на улице Антикайнена.
Авария, произошедшая в Петрозаводске утром 6 октября, попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».
В 6.47 утра кроссовер, поворачивавший с улицы Горького на улицу Антикайнена, не вписался в поворот и врезался в дорожный знак и ограждение.
Судя по видео, никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.
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