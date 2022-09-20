Автомобиль протаранил дорожный знак в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Кроссовер не вписался в поворот на улице Антикайнена.

Авария, произошедшая в Петрозаводске утром 6 октября, попала на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

В 6.47 утра кроссовер, поворачивавший с улицы Горького на улицу Антикайнена, не вписался в поворот и врезался в дорожный знак и ограждение.

Судя по видео, никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.