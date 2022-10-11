Автомобиль протаранил опору освещения на выезде из Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Легковой автомобиль неудачно зашел в поворот и врезался в столб на Суоярвском шоссе.

Авария произошла в Петрозаводске утром 8 ноября, в 7.30, на перекрестке Лесного проспекта и Суоярвского шоссе. Инцидент зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

На видео заметно, как легковой автомобиль, совершавший левый поворот с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе, вылетел на газон и врезался в опору уличного освещения.

Фото последствий ДТП было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в аварии никто не пострадал.