Автомобиль провалился в ледовый разлом на озере в Карелии

Спасатели рассказали, как в Сегеже рыбак выехал на внедорожнике на озеро и чуть не утонул.

В паблике 4 отряда спасателей сообщается, что 21 марта в Сегеже мужчина, управляя автомобилем "УАЗ-469", в районе "гористой" выехал на лед озера Выг.

Далее гражданин отправился в опасное для жизни путешествие: о. Косуха, о. Городовой и конечной точкой данного путешествия стал ледовый разлом в районе острова Городовой, где автомобиль провалился в разлом.

По счастливому случаю с данным гражданином ни чего не произошло. Во время поисковой операции, которая происходила утром 22 марта, поступила информация, что данный гражданин пришел домой и жизни его не угрожает опасность. Но это не единичный случай.

Люди пренебрегают своими жизнями и здоровьем своих близких, вновь и вновь выезжая на лёд водоёмов.

Спасатели обращаются к водителям стихами:

Водитель остановись!!!

На лёд водоёма попасть не стремись.

Лёд очень опасен, Возможна беда

И помни водитель, что дома семья.