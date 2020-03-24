Автомобиль провалился в ледовый разлом на озере в Карелии

Спасатели рассказали, как в Сегеже рыбак выехал на внедорожнике на озеро и чуть не утонул.
В паблике 4 отряда спасателей сообщается, что 21 марта в Сегеже мужчина, управляя автомобилем "УАЗ-469", в районе "гористой" выехал на лед озера Выг.
Далее гражданин отправился в опасное для жизни путешествие: о. Косуха, о. Городовой и конечной точкой данного путешествия стал ледовый разлом в районе острова Городовой, где автомобиль провалился в разлом.
По счастливому случаю с данным гражданином ни чего не произошло. Во время поисковой операции, которая происходила утром 22 марта, поступила информация, что данный гражданин пришел домой и жизни его не угрожает опасность. Но это не единичный случай.
Люди пренебрегают своими жизнями и здоровьем своих близких, вновь и вновь выезжая на лёд водоёмов.
Спасатели обращаются к водителям стихами:
Водитель остановись!!!
На лёд водоёма попасть не стремись.
Лёд очень опасен, Возможна беда
И помни водитель, что дома семья.
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