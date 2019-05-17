Автомобиль с детьми врезался в мост на трассе в Карелии

В ДТП на автодороге Олонец – Верховье пострадали две девочки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 16 мая, в 20.30 на 2 км автодороги Олонец – Верховье водитель автомобиля ВАЗ-21093 при проезде перекрестка налево не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение моста.

В результате происшествия пострадал 22-летний водитель (имеющий водительский стаж менее 1 месяца) и два несовершеннолетних пассажира – 14 и 15 летние девочки-подростки.

Всем участникам ДТП оказана медицинская помощь.