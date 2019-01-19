Автомобиль сбил 87-летнего пенсионера в Петрозаводске

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В Петрозаводске 87-летний пешеход попал под колеса автомобиля, сообщает УГИБДД по Карелии.
В пятницу на улице Горького около дома №11 87-летний мужчина вышел на дорогу из-за припаркованных автомобилей и попал под автомобиль Renault Duster.
Пожилой человек госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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