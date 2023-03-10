Автомобиль сбил пешехода в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием пешехода произошла сегодня, 13 марта, на улице Кирова.

ДТП с участием пешехода, случившееся сегодня, 13 марта, попало на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Все произошло в 8.48 на перекрестке улиц Кирова и Свердлова. Судя по всему, пешеход пытался перейти улицу на перекрестке и вышел на проезжую часть перед автомобилем, который не успел затормозить. Человек ударился о капот машины и упал на дорогу, однако затем смог встать самостоятельно.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в данный момент уточняются причины ДТП, а также характер травм пешехода.