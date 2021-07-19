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Автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:11, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Ребенок получил травмы в ДТП на дворовой территории на Древлянке.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 19 июня, в 19:25 у дома №12 на Скандинавском проезде водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь в дворовой территории, сбил пешехода. Им оказался семилетний мальчик, который находился на улице без сопровождения взрослых. Ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водителю, сбившему насмерть двух женщин в Петрозаводске, грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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