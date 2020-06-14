Автомобиль сбил собаку в Петрозаводске и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Инцидент произошел 13 июня на Древлянке.

В субботу в 11.49 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова водитель легкового автомобиля сбил собаку на пешеходном переходе.

Глядя на кадры, можно предположить, что пес переходил дорогу вместе с хозяином. Загорелся зеленый свет, водители тронулись с места, а собака не успела уйти с перехода. Автомобиль, сбивший питомца, даже не притормозил и уехал.

Осталась ли собака жива – нам не известно.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее нетрезвый юнец устроил ДТП с огоньком на даче в Карелии.