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Автомобиль сбил собаку в Петрозаводске и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:20, 15 Июня 2020
фото: © кадр из видео/Citylink
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Инцидент произошел 13 июня на Древлянке.

В субботу в 11.49 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова водитель легкового автомобиля сбил собаку на пешеходном переходе.

Глядя на кадры, можно предположить, что пес переходил дорогу вместе с хозяином. Загорелся зеленый свет, водители тронулись с места, а собака не успела уйти с перехода. Автомобиль, сбивший питомца, даже не притормозил и уехал.

Осталась ли собака жива – нам не известно.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее нетрезвый юнец устроил ДТП с огоньком на даче в Карелии.

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Комментарии

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Сеня
2020-06-15 09:31:34
хозяину если до фонаря, так водитель не виноват. Псина на красный свет переходила, не убедилась , что не создает помех ТС
Гость
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