Автомобиль сбил женщину в разгар Масленицы в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП произошло 1 марта на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды.

В воскресенье во время празднования Масленицы на центральной площади города в 12.19 автомобиль сбил пешехода.

Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора в зоне видимости пешходного перехода.

"Виновница шла напролом, а водитель, не сбавляя скорости, поворачивая на Советский мост, нажала на педаль тормоза только после столкновения, попытки затормозить или сманеврировать не было, это хорошо видно на видео. Мои действия – я подошёл к упавшей женщине, взглядом начал искать сотрудников ГИБДД, побежал в сторону, где ранее видел их на другой стороне, сообщил всю информацию сотруднику. К чему все это: пешеходы, не будьте уверены, что вас заметят даже днём и резко остановятся, водители – не надо глазеть по сторонам в местах массового скопления людей", – написал петрозаводчанин в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее иномарка врезалась в дерево в Петрозаводске.