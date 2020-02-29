Иномарка врезалась в дерево в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 1 марта на Первомайском проспекте.

В 11.36 ДТП с участием легкового автомобиля Subaru Outback и внедорожника Toyota Land Cruiser произошло на Первомайском проспекте у дома №19, сообщает DtpPtz.ru.

Транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту в сторону центра.

Водитель Subaru, избегая столкновения с внедорожником, выехал вправо на газон и врезался в дерево.

Транспортное средство получило мехнические повреждения.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее внедорожник врезался в лесовоз на трассе в Карелии.