Появились фото с места ДТП, где внедорожник врезался в лесовоз

Машина заснувшего за рулем и выехавшего на встречную полосу петрозаводчанина превратилась в груду металла.

Напомним, сегодня в 15:25 на 436 км (+750 м) федеральной автодороги "Кола" водитель автомобиля "Грейт Вул" уснул за рулем. 65-летний петрозаводчанин выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом, сообщали в Госатоинспекции.

На место аварии выезжали сотрудники 47 пожарной части по охране поселка Мелиоративный. Спасатели зафиксировали розлив топлива. Зажатых людей в транспортных средствах не обнаружили, однако имелся один пострадавший, который незамедлительно был транспортирован в БСМП, сообщили в паблике "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН" и выложили фото с места ДТП.

"Для обеспечения пожарной безопасности на месте происшествия командой применялся ручной ствол для подачи воды, в автомобилях отключены аккумуляторные батареи. Механический инструмент не применялся, так как зажатых в машинах людей не было. Кроме пожарных, к месту аварии также прибыли 2 наряда ГИБДД и скорая помощь", - уточнили в госкомитете.