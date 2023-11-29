Автомобиль сгорел дотла в городе горняков Карелии

Автомобиль полностью сгорел в частном гараже, огонь повредил соседние строения.

О происшествии в Костомукше сообщили во втором пожарно-спасательном отряде МЧС России по Карелии.

Пожар произошел днем в среду, 29 ноября. В 15.06 пожарные Костомукшского пожарно-спасательного гарнизона были привлечены для ликвидации пожара в частном гараже.

Девять огнеборцев на двух единицах техники тушили пожар.

Как рассказали спасатели, автомобиль был полностью уничтожен огнем, сам гаражный бокс получил серьезные повреждения.

В результате пожара пострадали прилегающие строения.