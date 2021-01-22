Автомобиль смял зрителей на ралли в Карелии (ВИДЕО)

На ралли автомобиль участника гонки вылетел с трассы на зрителей, есть пострадавшие.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, в минувшую пятницу, 22 января, один из участников ралли в Лахденпохья вылетел с трассы на зрителей, которые стояли на обочине.

В результате наезда пострадавшие - 63-летний мужчина и 38-летняя женщина - госпитализированы.

Очевидец происшествия Антон Герасимов запечатлел на видео, как люди пытаются убежать от летящего на них авто.

Ранее министр транспорта Карелии распорядился перекрыть 11 участков автодорог в Лахденпохском районе из-за проведения чемпионата России по авторалли "Карелия-2021".