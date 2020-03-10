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Автомобиль снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:49, 11 Марта 2020
фото: © Кадр из видео/ DtpPtz.ru/ "Ситилинк"
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ДТП произошло 10 марта на Перевалке.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Островского в 15.24, сообщили в DtpPtz.ru.

Судя по видео, уходя от столкновения с остановившимися впереди транспортными средствами, водитель предпринял "маневр вправо", сбил несколько метров леерного ограждения и выехал на тротуар..

Транспортное средство и ограждение получили механические повреждения.

Без жертв.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска.

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