Автомобиль снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 10 марта на Перевалке.

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Островского в 15.24, сообщили в DtpPtz.ru.

Судя по видео, уходя от столкновения с остановившимися впереди транспортными средствами, водитель предпринял "маневр вправо", сбил несколько метров леерного ограждения и выехал на тротуар..

Транспортное средство и ограждение получили механические повреждения.

Без жертв.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска.