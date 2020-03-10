Автомобиль снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 10 марта на Перевалке.
ДТП с участием легкового автомобиля произошло на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Островского в 15.24, сообщили в DtpPtz.ru.
Судя по видео, уходя от столкновения с остановившимися впереди транспортными средствами, водитель предпринял "маневр вправо", сбил несколько метров леерного ограждения и выехал на тротуар..
Транспортное средство и ограждение получили механические повреждения.
Без жертв.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.
Ранее ребенок и женщина стали жертвами страшной аварии в центре Петрозаводска.
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