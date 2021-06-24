Автомобиль улетел в кювет и перевернулся в поселке Карелии (ФОТО)

ДТП произошло в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как сообщили в паблике олонецкого отряда противопожарной службы, сегодня, 25 июня, 00:50 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на автодороге Олонец — Сортавала произошло ДТП: на улице Леселидзе в поселке Ильинский автомобиль улетел в кювет.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части по охране поселка. Они осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Карелии водитель автобуса отвлекся и вылетел в кювет.