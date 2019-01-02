Автомобиль в Медвежьегорске занесло прямо на пешехода

Иномарка сбила пешехода в Медвежьегорском районе, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 01.15 в Медвежьегорске 24-летний водитель на Ford Focus не справился с управлением и сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ДТП получил травмы 24-летний житель Медвежьегорска.