Водитель на легковом автомобиле, пытавшийся уйти налево, получил удар в бок (ВИДЕО)

На Древлянке водитель с крайнего правого ряда попытался уйти на левый поворот и попал в ДТП.

На Лососинском шоссе 27 апреля около 8 утра в районе перекрестка с улицей Хейкконена произошло ДТП.

Легковой автомобиль, выехавший с улицы Хейкконена, попытался с крайней правой полосы сделать поворот налево и попал в ДТП. От удара автомобиль нарушителя развернуло на 180 градусов.

Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», видео снято камерой видеонаблюдения компании «Ситилинк».