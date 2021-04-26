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Водитель на легковом автомобиле, пытавшийся уйти налево, получил удар в бок (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:33, 27 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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На Древлянке водитель с крайнего правого ряда попытался уйти на левый поворот и попал в ДТП.

На Лососинском шоссе 27 апреля около 8 утра в районе перекрестка с улицей Хейкконена произошло ДТП.

Легковой автомобиль, выехавший с улицы Хейкконена, попытался с крайней правой полосы сделать поворот налево и попал в ДТП. От удара автомобиль нарушителя развернуло  на 180 градусов.

Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», видео снято камерой видеонаблюдения компании «Ситилинк».

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