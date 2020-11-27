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Автомобиль в результате ДТП в Петрозаводске выбросило на тротуар, где находились пешеходы (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:02, 28 Ноября 2020
фото: проект "Мой дом" компании "Ситилинк"
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Опубликована видеозапись ДТП с участием двух автомобилей, произошедшее накануне в Петрозаводске.

По сообщению МЧС, авария случилась 27 ноября около пяти часов вечера на перекрестке улиц  Ровио и Торнева. На место выезжало пожарно-спасательное подразделение  Петрозаводска.

Судя по видеозаписи  камеры наружного наблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк", один из водителей при повороте налево не пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.  В результате ДТП машину выбросило на тротуар, где в это время находились пешеходы.

Позже Госавтоинспекция Карелии сообщила, что это ДТП не числится в сводке, где указаны аварии с пострадавшими.

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