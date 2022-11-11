Автомобиль вылетел на тротуар и протаранил дерево в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло в пятницу на набережной Варкауса в Петрозаводске.
На двухполосной дороге водитель легкового автомобиля начал перестроение и не справился с управлением. Машину выбросило на соседнюю полосу, где она едва не врезалась в другую легковушку.
После этого автомобиль оказался на тротуаре в зоне примыкания пешеходного перехода, протаранил дорожный знак и дерево.
Видеозапись происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.
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