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Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:55, 11 Мая 2021
фото: Кадр из видео
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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Автомобили не поделили дорогу в центре города 10 мая в 15:54. Как пишет ДТП ПТЗ, машины двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении.

После столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль отбросило вправо на тротуар. К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».

Ранее в Петрозаводске мотоциклист вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой.

 

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