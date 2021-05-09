В Петрозаводске мотоциклист вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)

Водитель мопеда попал в больницу после ДТП на улице Ключевая.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 9 мая в 13:25 у дома №14 по улице Ключевая 25-летний водитель автомобиля Renault Megane при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мопеду Zontes Tiger ZT 50, который двигался по главной дороге. В результате мотоциклист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida.

Пострадавший в ДТП 44-летний водитель мопеда был доставлен в БСМП. Ему назначено стационарное лечение.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании Сампо.ру. Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее мотоциклист протаранил автомобиль и перелетел через капот в Петрозаводске.