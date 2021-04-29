Мотоциклист протаранил автомобиль и перелетел через капот в Петрозаводске (ВИДЕО)

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения мотоциклиста с автомобилем в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, авария произошла сегодня около шести часов вечера на Карельском проспекте.

По данным ГИБДД мотоциклист ехал со стороны улицы Лыжная когда с примыкающей второстепенной дороги на проспект выехал автомобиль Лада Веста.

Судя по видеозаписи, мотоциклист пошел на опережение попутного транспорта, который перекрыл обзор водителю Лады Весты. Он не заметил двухколесного, ехавшего по главной дороге, и не предоставил ему преимущество, что привело к ДТП. Мотоциклист протаранил легковушку и перелетел через капот.

По данным ГИБДД, мотоциклист получил травмы, на место была вызвана «скорая помощь». По предварительным данным, травмы не опасны для жизни.

Видеозапись проекта "Мой город" компании "Сампо.ру".