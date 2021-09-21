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Автомобиль вылетел на тротуар в результате жесткой аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
21:50, 02 Октября 2021

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На перекрестке улиц Гоголя и Анохина произошло очередное ДТП.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии в самом центре Петрозаводска. На перекрестке улиц Гоголя и Анохина сегодня, 2 октября, в 19.37 столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, один из автомобилей двигался по улице Гоголя в сторону Гоголевского моста, в то время как ему наперерез по улице Анохина в сторону проспекта Ленина выехал другой участник ДТП. В результате аварии автомобили раскидало в разные стороны, один из них выехал на тротуар.

Позже на месте аварии работал эвакуатор. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Свердлова и Кирова.

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