Автомобиль вылетел на тротуар в результате жесткой аварии в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Гоголя и Анохина произошло очередное ДТП.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии в самом центре Петрозаводска. На перекрестке улиц Гоголя и Анохина сегодня, 2 октября, в 19.37 столкнулись два легковых автомобиля. Момент аварии попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк».
Судя по видео, один из автомобилей двигался по улице Гоголя в сторону Гоголевского моста, в то время как ему наперерез по улице Анохина в сторону проспекта Ленина выехал другой участник ДТП. В результате аварии автомобили раскидало в разные стороны, один из них выехал на тротуар.
Позже на месте аварии работал эвакуатор. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке улиц Свердлова и Кирова.
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