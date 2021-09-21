Нелепая авария произошла в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Вечером 1 октября два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке неравнозначных дорог.

В центре Петрозаводска 1 октября в 16.09 произошла авария — на перекрестке улиц Кирова и Свердлова друг с другом столкнулись два легковых автомобиля. Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, автолюбитель, совершавший левый поворот с улицы Свердлова на Кирова в сторону проспекта Ленина, не пропустил двигавшегося по главной дороге второго участника ДТП. Столкновение произошло непосредственно в центре перекрестка неравнозначных дорог. Информации о пострадавших нет.

Как уточнили в МЧС Карелии, для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения в количестве 4 человек и одной единицы техники.