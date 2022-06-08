Автомобиль задымился после лобового столкновения на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Первомайском проспекте в лобовую столкнулись два автомобиля.
Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», 9 июня в 19.23 на Первомайском проспекте у дома №36 в столице Карелии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту во встречных направлениях.
В объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру» попал момент, как один из автомобилей совершал поворот налево, а второй протаранил его.
От лобового столкновения транспортные средства получили механические повреждения, один из автомобилей задымился.
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