Автомобиль задымился после лобового столкновения на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Первомайском проспекте в лобовую столкнулись два автомобиля.

Как сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии», 9 июня в 19.23 на Первомайском проспекте у дома №36 в столице Карелии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту во встречных направлениях.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру» попал момент, как один из автомобилей совершал поворот налево, а второй протаранил его.

От лобового столкновения транспортные средства получили механические повреждения, один из автомобилей задымился.