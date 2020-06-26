Автомобиль загорелся на территории центрального карьера "Карельского окатыша"

МЧС по Карелии сообщило о происшествии на территории предприятия "Карельский окатыш".

В пятницу, 26 июня, в 15:13 пожарно-спасательные подразделения Костомукши (3 чел., 1 ед. техники) и ДПК "КРО ООО ВДПО" по охране АО "Карельский окатыш" (7 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Костомукшский ГО, Центральный карьер АО "Карельский окатыш". В 15:31 пожар ликвидирован, сообщили в МЧС.

Как рассказали в МЧС по Карелии, на территории карьера загорелась передвижная дизельная станция на базе автомобиля "КрАЗ". В результате возгорания был поврежден блок управления генератором. Причина ЧП - аварийный режим работы электрооборудования.

Виновные и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии тепловоз сошел с рельсов.