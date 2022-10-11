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Подержанные автомобили эконом-класса в России становятся дороже люксовых машин

Новости. Общество
22:00, 05 Декабря 2022
фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Цены на премиальные и бюджетные модели автомобилей на вторичном рынке почти сравнялись из-за особенностей потребительского спроса.

Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью радио Sputnik сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, стоимость подержанных автомобилей премиум-класса со временем снижается значительнее, чем цены на бюджетные модели. Особенно стремительно дешевеют люксовые машины, выпущенные более десяти лет назад. На российском вторичном рынке некоторые премиальные автомобили могут стоить даже дешевле, чем транспортные средства эконом-класса, отметил эксперт.

Он также пояснил, что ценообразование на рынке подержанных автомобилей во многом определяется стоимостью технического обслуживания тех или иных моделей, а также доступностью запчастей. Покупая машину премиум-класса, автолюбитель должен быть готов к серьезным затратам в случае любой поломки, даже самой незначительной.

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