Автомобили Lada Granta закупили для МФЦ Карелии

Новые автомобили, оформленные в фирменном стиле «Мои Документы», отправились в Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский районы и Костомукшу.

Директор МФЦ Карелии Сергей Седлецкий вручил ключи от четырех новых автомобилей Lada Granta руководителям отделов предоставления услуг учреждения в Сортавальском, Лахденпохском, Питкярантском районах и Костомукше. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Автомобили позволят обеспечить не только оперативную доставку документов между отделами МФЦ региона и ведомствами, но и выездное обслуживание населения, поэтому обновление автопарка является одной из приоритетных задач. Новые машины более эргономичны и позволят экономить топливо и сократить расходы на текущий ремонт и содержание автомобилей. Ежедневно специалисты карельского МФЦ осуществляют выезды в отдалённые населённые пункты в целях обеспечения равных возможностей для граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг», — говорится в сообщении.

Сегодня в Карелии созданы 53 территориально обособленных структурных подразделения МФЦ. Выезды в такие подразделения удобны для жителей глубинки, которым не требуется посещать отделы МФЦ в крупных населённых пунктах.