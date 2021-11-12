890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам более 20 единиц оружия 12
Сегодня 10:47
Владимир Любарский поздравил ЕДДС Петрозаводска с годовщиной основания 7
Сегодня 13:41
Трое жителей Карелии умерли за минувшие сутки от коронавируса
Сегодня 09:52
Пожилой водитель грузовика выехал на «встречку», совершая опасный обгон 2
Сегодня 14:20
Депутаты Госдумы предлагают раздавать новогодние наборы бедным семьям 14
18.12.2021 21:30

Автомобили разбились в аварии на подъезде к Петрозаводску (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:07, 19 Декабря 2021

Новости партнеров

В Прионежском районе два автомобиля не поделили дорогу перед мостом.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил видео последствий аварии, случившейся вечером 18 декабря на подъезде к Петрозаводску, в районе пересечения Суоярвского шоссе и трассы «Кола».

Судя по видео, в аварии разбились два автомобиля. На месте работали сотрудники спасательных служб. ДТП произошло непосредственно перед Кольским путепроводом.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, информация о пострадавших в аварии не поступало.

В МЧС Карелии уточнили время ДТП — 18.30. В ликвидации последствий аварии участвовали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в числе 6 человек, а также 2 единицы техники.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 8
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»