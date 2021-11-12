Автомобили разбились в аварии на подъезде к Петрозаводску (ВИДЕО)

В Прионежском районе два автомобиля не поделили дорогу перед мостом.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил видео последствий аварии, случившейся вечером 18 декабря на подъезде к Петрозаводску, в районе пересечения Суоярвского шоссе и трассы «Кола».

Судя по видео, в аварии разбились два автомобиля. На месте работали сотрудники спасательных служб. ДТП произошло непосредственно перед Кольским путепроводом.

Как уточнили в ГИБДД Карелии, информация о пострадавших в аварии не поступало.

В МЧС Карелии уточнили время ДТП — 18.30. В ликвидации последствий аварии участвовали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в числе 6 человек, а также 2 единицы техники.