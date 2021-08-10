Автомобили столкнулись на трассе в Карелии: в салоне находились дети

Две иномарки столкнулись на трассе в Лахденпохском районе, в автомобилях находились дети и подростки.

Сегодня около 14 часов в Лахденпохском районе на 165 км. +155 м. федеральной автодороги «Сортавала» произошло столкновение автомобилей «Datsun» и «Škoda». Об этом сообщает ГИБДД.

Среди участников ДТП есть дети и подростки — 10, 16 и 17 лет. Сведения о пострадавших и характере травм уточняются.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.