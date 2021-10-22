Автомобили выбросило на обочину в результате жесткой аварии в Петрозаводске (ФОТО)

Один из водителей получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В Петрозаводске 21 октября на перекрестке улицы Сулажгорская и Спортивного проезда в 17.20 произошла авария — автомобиль Volkswagen Jetta под управлением 39-летнего водителя при повороте налево столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, двигавшимся во встречном направлении.

От удара обе машины выбросило на обочину, где Touareg влетел в железобетонную конструкцию. В результате ДТП водитель Jetta получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее в Кондопожском районе иномарка сбила 9-летнего ребенка на велосипеде.