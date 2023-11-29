Автомобилист на западе Карелии топором проложил дорогу своему грузовику

Срубленный молодняк довел водителя до уголовного дела.

Специалисты обнаружили на одной из просек в лесах Муезерского района поврежденные и срубленные деревья. Ущерб превысил 127 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к инциденту причастен житель одного из поселков, мужчина 1982 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.

При дальнейших разбирательствах следователи выяснили, что мужчина ехал на грузовике по старой лесной дороге и срубал молодые деревья, чтобы не застрять. Свою вину он признал, ущерб возместил.

Учитывая эти факты, следствие обратилось в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования, сообщили в МВД Карелии.