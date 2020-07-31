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Водителям в России начали выдавать права, с которыми станет проще ездить за границей

Новости. Общество
20:40, 31 Июля 2020
фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости
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Получившие и заменившие водительские удостоверения автомобилисты начали получать документы нового образца.

В верхней части лицевой стороны появились надписи на трех языках: "водительское удостоверение", "permis de conduire", "driving licence", выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки, сообщает Autonews.

В соответствующем проекте приказа МВД России говорится, что благодаря изменениям форму водительского удостоверения приведут в соответствие российскому законодательству и нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении, принятой 8 ноября 1968 года в Вене. Согласно правилам конвенции, жители ратифицировавших ее государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца. В число государств входит и Россия.

Глава Федерации автомобилистов России  Максим Едрышов заявил, что наличие перевода точно укрепит статус национальных водительских прав. Он напомнил, что зачастую россияне не могут арендовать автомобили в прокатных конторах без наличия водительских прав международного образца. При этом он признался, что некоторые водители уже получили такие же документы в 2019 году.

Специально менять права лишний раз не придется – документы текущего образца продолжат считаться действительными.

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Комментарии

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кир
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