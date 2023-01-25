Автомобилистов отправят в объезд из-за ремонта моста на севере Карелии

Движение через реку Пизма в Муезерском районе будет организовано по временной схеме, сообщили в Упрдор «Кола».

С 19 февраля в 11.00, в связи с началом активной фазы работ по капитальному ремонту моста, на длительный период изменится способ проезда через реку Пизма на 78-м километре автодороги «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–граница с Финляндской Республикой.

Движение будет организовано по объездному мосту согласно утвержденной временной схеме.

В Упрдор «Кола» просят водителей учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными при поездках по этому участку.