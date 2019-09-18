Автомобилисты в Петрозаводске проехались по тротуару, едва не задавив детей (ВИДЕО)

Обеспокоенная горожанка 17 сентября выложила в сеть видео, как водители нарушают ПДД.

Инцидент произошел около поликлиники №4 в Петрозаводске, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Женщина с коляской запечатлела на видео, как водители объезжают пробку и едут по тротуару. В это же время на тротуаре находились дети.