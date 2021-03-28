Автомобилисты не поделили круговые перекрестки в Петрозаводске (ВИДЕО)

На камеры видеонаблюдения попали новые аварии на петрозаводских "кольцах".

В воскресенье, 28 марта, произошло несколько похожих аварий на круговых перекрестках Петрозаводска. Каждый раз машины при въезде на кольцо не успевали вовремя остановиться и врезались во впереди стоящий автомобиль.

Сначала ДТП произошло на Древлянском кольце.

Затем - на Кукковском.

И чуть позже – снова на Древлянском.

Информация об авариях опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", видео снято камерами видеонаблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо".