Автомобилям временно запретят въезжать на площадь Кирова в Петрозаводске из-за установки катка

С 30 ноября изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, сообщили в администрации города.

С 14 часов 30 ноября будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы «Правды». Планируется, что изменения продлятся до 14 часов 19 декабря. Временные неудобства связаны установкой катка для жителей и гостей карельской столицы. Площадку традиционно организует республиканский Центр спортивной подготовки.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.