Автомобилям запретят останавливаться на одной из улиц Петрозаводска

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Остановка транспорта будет запрещена на участке Красноармейской улицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 21 октябрязапрещается остановка автомобилей по четной стороне Красноармейской улицы – от Древлянской набережной до улицы Гоголя (за исключением заездного кармана), а также по нечетной стороне улицы – от заезда на прилегающую территорию дома № 3 до пересечения с Древлянской набережной.
Водителей просят проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.
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