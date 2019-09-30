Автомобилям запретят останавливаться на одной из улиц Петрозаводска

Остановка транспорта будет запрещена на участке Красноармейской улицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 21 октябрязапрещается остановка автомобилей по четной стороне Красноармейской улицы – от Древлянской набережной до улицы Гоголя (за исключением заездного кармана), а также по нечетной стороне улицы – от заезда на прилегающую территорию дома № 3 до пересечения с Древлянской набережной.

Водителей просят проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.