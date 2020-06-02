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Автомобильное движение на "Коле" перекроют на три часа

Новости. Общество
18:00, 02 Июня 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" полностью перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мост будут разводить 4 июня – в течение трех часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В связи с проведением регламентных работ в период с 1.00 до 4.00 будет производиться технологическая разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто" – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездок.

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