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Новости. Общество
14:35, 28 Июня 2019
фото: "РКС-Петрозаводск"

Автопарк "РКС-Петрозаводск" пополнился новыми автомобилями

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Недавно в "РКС-Петрозаводск" обновили технику, и вы уже можете видеть ее на улицах города, сообщили в пресс-службе компании.

Автотранспортный цех АО "ПКС-Водоканал" принял три новых самосвала КамАЗ, фронтальный погрузчик JCB и аварийно-ремонтный технический комплекс "Газон Next".

Работа с аварийно-ремонтным комплексом позволяет сотрудникам "РКС-Петрозаводск" быстро устранять повреждения на сетях, не привлекая дополнительную технику. Погрузчик и самосвалы также участвуют в рабочем процессе – помимо устранения повреждений работа техники необходима и на объектах.

Напомним, что в прошлом году "РКС-Петрозаводск" начали перерабатывать отходы канализационных стоков (осадок), теперь компост, созданный на КОСе, можно использовать в качестве удобрения. На ВОСе же осадок используют уже давно, например, для озеленения территории. Главный управляющий директор АО "ПКС-Водоканал" Александр Владимирович Сафронов вручил ключи от новой техники водителям, а некоторым из них и почетные грамоты за добросовестное исполнение обязанностей.



Почетные грамоты получили: Василий Иевлев, водитель автомобиля 6 разряда, Николай  Егоров, водитель автомобиля 4 разряда, Андрей Федулин, машинист экскаватора 6 разряда, Андрей Волков, водитель автомобиля 4 разряда и Василий Шестаков, также водитель автомобиля 4 разряда. Все эти сотрудники трудятся на предприятии уже много лет, можно быть уверенным – новая техника в надежных руках!

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